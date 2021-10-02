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Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti - Son Dakika

Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

02.10.2021 07:58

Dünyanın en tehlikeli ülkesi Meksika'da yine kan donduran bir katliam yaşandı. Kartel üyelerinin rakip çeteden bazı kişileri sorguya çekip ardından da infaz ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Çete, infaz ettiği adamlardan dördünün parçalanmış cesetlerini bir devlet dairesi önüne attı. Görüntüler önce Meksika'da ardından tüm dünyada infial yarattı.

Meksikalı kartel Los Tlacos tarafından gerçekleştirilen toplu infaz, dünyanın gündemine oturdu. Diz çöktürülen ve önce sorguya alınan rakip çetenin üyeleri, daha sonra da öldürüldü.

HEPSİNİ DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Bölgeden gelen görüntülerde yaklaşık 20 La Bandera çetesi üyesi, önlerinde silahlı bir adam yürürken iki sıra halinde yerde diz çökmüş halde görülüyor. Şahısların silahı bir adam tarafından uzun bir süre sorguya çekildiği de öğrenildi.

Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

BAZI CANSIZ BEDENLERİ BELEDİYENİN ÖNÜNE ATTILAR

Los Tlacos çetesi üyeleri, "Iguala halkı, burada gasp edenler, masum insanları ve kadınları öldürenlerin hepsi var. Bu güzel şehri terörize eden çöpler. Onlara söyledik ve zamanı geldi, bu meydanın zaten bir sahibi var." diyor.

El Pais gazetesine göre kartel, 30 Eylül Perşembe günü videonun yayınlanmasından saatler önce Iguala belediye başkanı David Gama Pérez'in ofisinin önüne parçalanmış dört ceset attı. Cesetlerden biri, polis tarafından çifte cinayetten aranılan Luis Ángel olarak tanımlandı. Diğer 16 kurbanın kalıntılarının bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

ÜLKEDE ÇATIŞMALAR BİTMİYOR

Haziran ayında da ülkenin kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saatler sonra ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Eyalet güvenlik departmanı sözcüsü Rocío Aguilar Cuma günü yaptığı açıklamada, cesetlerin kuzey-orta Zacatecas eyaletinin uzak, kırsal bir bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

Resmi rapora göre saldırılar, Jalisco sınırlarının sınırındaki Valparaíso'nun Zacatecan eyaletindeki San Juan Capistrano'da meydana geldi. Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli olarak bilinen CJNG ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

Meksika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti - Son Dakika
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