Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu - Son Dakika
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Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu

Kanada\'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu

Kanada'nın Halifax kentinde bulunan bir Walmart mağazasında 19 yaşındaki çalışan genç kız, fırında cansız halde bulundu. Genç kızın yanmış bedenini, aynı mağazada çalışan annesi buldu. Olayın yaşandığı fırının kilitleme mekanizmasının çalışmadığı belirtildi. Olay, Hindistan'dan göç etmiş olan genç kızın ailesini yasa boğarken, Walmart mağazası ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.10.2024 17:28
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Kanada'nın Halifax kentinde bulunan Walmart mağazasında yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Gurismran Kaur, fırında cansız halde bulundu. Genç kızın yanmış bedenini, aynı mağazada çalışan annesi keşfetti.

Halifax polisinden yapılan açıklamaya göre olay, 19 Ekim akşamı saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Mağazada annesiyle birlikte çalışan Gursimran'dan haber alamayan anne, bir saatlik aramanın ardından kızının cansız bedenine ulaştı.

CBC News'in haberine göre, olayın yaşandığı fırının kilitleme mekanizmasının çalışmadığı ortaya çıktı. Acil servis kayıtlarında "fırında mahsur kalan kadın" ifadesinin yer alması, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda soru işaretleri uyandırdı.

Hindistan'dan Büyük Umutlarla Gelmişti

Üç yıl önce annesiyle birlikte Kanada'ya göç eden Gursimran'ın babası ve erkek kardeşi hala Hindistan'da yaşıyor. Maritime Sikh Derneği, ailenin diğer fertlerini Kanada'ya getirebilmek için yardım kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar 46 bin dolar toplandı.

Dernek Başkanı Harjit Seyan, "Aile büyük bir travma yaşıyor. Gençler buraya umutlarla geliyor, çok çalışıyor ve böyle bir trajediyle karşılaşıyorlar. Bu durumu kelimelerle ifade etmek çok zor" dedi.

Walmart'tan Açıklama

Walmart Kanada sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaydan dolayı kalbimiz kırık. En derin üzüntülerimizi çalışanımızın ailesiyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Mağaza yönetimi, çalışanlara 24 saat psikolojik destek sağlanacağını ve mağazanın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Nova Scotia İş Güvenliği Departmanı, olayla ilgili soruşturma kapsamında fırın bölümü için "çalışma durdurma" kararı aldı. Polis yetkilileri, olayı "karmaşık bir soruşturma" olarak nitelendirirken, genç kızın kesin ölüm nedeni tıbbi inceleme sonuçlarının ardından açıklanacak.

Yerel halk, mağazanın önüne çiçekler bırakarak aileye desteklerini gösteriyor. Gursimran için dini tören, tıbbi incelemenin tamamlanmasının ardından Halifax'ta düzenlenecek.

Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu
Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu
Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu

3-sayfa, Kanada, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kızın yanmış cesedini, aynı mağazada çalışan annesi buldu - Son Dakika

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