Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu - Son Dakika
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Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu

Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu

01.02.2021 22:43

Kanada'da yaklaşık 120 kilogram ağırlığında olan Brittany Jacques (23), kilosu yüzünden eski erkek arkadaşları tarafından terk edildikten sonra gerçek aşkı buldu.

Kanada'da yaklaşık 120 kilogram ağırlığında olan Brittany Jacques (23), kilosu yüzünden eski erkek arkadaşları tarafından terk edildikten sonra gerçek aşkı buldu. Jacques, 65 kilogram olan Matt Montgomery (23) kendisini sevdiğini duyurdu.

Kanada'nın Ontario bölgesinde yaşayan Brittany Jacques 120 kilogram ağırlığında olması nedeniyle eski erkek arkadaşlarının onu terk ettiğini ve ciddi anlamda özgüven kaybı yaşadığını ifade etti. Yerel medyaya konuşan Jacques, eski erkek arkadaşlarının kendisine diyet yapması konusunda baskı yaptıklarını dile getirdi.

FİTNESS EĞİTMENİ İLE TANIŞTI VE NİŞANLANDI

Sosyal medya üzerinden tanıştığı fitness eğitmeni Matt Montomery ile arasında hızlı bir etkileşim olduğunu ifade eden Jacques, kısa sürede nişanlanma kararı aldıklarını belirtti. Jacques, Montgomery'nin 65 kilogram ağırlığında olduğunu ve genellikle aralarındaki kilo farkından dolayı internette alay konusu oldukları belirtti. Jacques, "Beni olduğum için gerçekten seven birini bulacağımdan emin değildim. Matt ile tanıştıktan sonra daha mutlu olamazdım" dedi.


Kaynak: DHA
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Ontario, Fitnes, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da kilosu yüzünden terk edilen kadın, gerçek aşkı buldu - Son Dakika


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