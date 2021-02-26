Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

26.02.2021 20:55

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi. Verilen onayla birlikte Kanada, üçüncü aşıya da onay vermiş oldu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına onay verildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Verilerin toplamına bağlı olarak, AstraZeneca COVID-19 aşısının etkinlik-risk profili, 18 yaş ve üstü yetişkinler için onaylanmıştır" denildi. Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısıyla birlikte üçüncü aşıya da onay vermiş oldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kanada, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Fenerbahçe Rodrigo Becao transferi için İstanbul'a geldi
00:42 Yüzler gülüyor! Taraftarın dört gözle beklediği Becao İstanbul'a geldi
00:25 CHP'de Duygusal Kopuş ve Değişim Tartışmaları Devam Ediyor
00:21 CHP'de kavga büyüyor! İmamoğlu ile gizli toplantı yapan Özgür Özel meydan okudu
23:53 Bursaspor, 57 Milyon TL Borç Nedeniyle Lisans Alamadı
23:48 Şampiyon ne hallere düştü! Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde olmayacak
23:34 WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor
23:30 WhatsApp'ta erişim sorunu çözüldü
23:16 İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı
23:11 Sonumuz hayrolsun! Kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla TikTok'tan yayın açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 01:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement