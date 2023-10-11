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Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç saldırı: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli - Son Dakika

Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç saldırı: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli

Son Güncelleme: 11.10.2023 15:46

Kanada'da Filistin'e destek vermek için arabasında bayrak taşıyan kadına, başka bir araçtaki sürücü kadın ''Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli'' dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken, dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek geliyor.

ÇİRKİN SÖZLER SARF ETTİ

Dünya gözünü kanlı savaşa çevirmişken Kanada'da yaşayan Author Lauren Wise adlı bir yazar, Filistinli kadına çirkin sözlerle saldırdı.

"ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"

Wise, arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına trafikte hakaretler yağdırarak "Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç saldırı: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç saldırı: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli - Son Dakika
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