Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken, dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek geliyor.
Dünya gözünü kanlı savaşa çevirmişken Kanada'da yaşayan Author Lauren Wise adlı bir yazar, Filistinli kadına çirkin sözlerle saldırdı.
Wise, arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına trafikte hakaretler yağdırarak "Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç saldırı: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli - Son Dakika