Kanadalı kadından Filistinliye iğrenç saldırı: Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken, dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek geliyor.

ÇİRKİN SÖZLER SARF ETTİ

Dünya gözünü kanlı savaşa çevirmişken Kanada'da yaşayan Author Lauren Wise adlı bir yazar, Filistinli kadına çirkin sözlerle saldırdı.

"ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"

Wise, arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına trafikte hakaretler yağdırarak "Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli." ifadelerini kullandı.