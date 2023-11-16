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Kanalizasyonun kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı - Son Dakika

Kanalizasyonun kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı

16.11.2023 16:15  - Güncelleme: 16:22

Amerika'da kanalizasyon kapağını kaldıran bir kadın, yüzlerce yarasa ile karşı karşıya geldi. Yarasaları kayda alan kadın bir süre sonra panikle çığlık attı.

Amerika'da bir kadın, kanalizasyon kapağını açtığında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Kapağın altından yüzlerce yarasa çıktı. Kadın, bu anı kaydederken bir süre sonra panikle çığlık attı. Yarasaların neden kanalizasyonda olduğu ise bilinmiyor.

KAPAĞI AÇINCA GÖZLERİNE İNANAMADI

Amerika Birleşik Devletleri'nde kanalizasyon kapağını kaldıran bir kadın gözlerine inanamadı. Kapağın altında yarasa sürüsüyle karşılaşan kadın, o anları telefonu ile videoya aldı. Yarasaları bir süre çeken kadın kanalizasyondan üzerine doğru uçan yarasa sebebiyle çığlık attı.

SÜPER KAHRAMAN BATMAN BENZETMESİ

Yarasaların neden kanalizasyonda olduğu bilinmezken sosyal medyada yayılan video üzerine, " Batman'in Batman olduğu yer burası", Korona sürüm 3.0" "Bir kadın neden lağım kapağını kaldırır" gibi yorumlar yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanalizasyonun kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanalizasyonun kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı - Son Dakika
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