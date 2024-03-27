Kate Middleton, Kanser Teşhisi Sonrası Ailesinden Destek Alıyor

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Kate Middleton, kanser teşhisi konulmasının ardından en büyük desteği annesinden almaya başladı.

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, bir röportajda Entertainment Tonight'a şunları söyledi: "Gerçekten sıkı bir arkadaş grubuna sahip ve özellikle Norfolk'ta gerçekten yakın arkadaşlar var." "Ancak hayatındaki gerçek dayanakları, ailesi ... ve kardeşi James ... ve kız kardeşi Pippa."

"Aile üyeleri çok sık bir arada fotoğraflarda görmeseniz de, arka planda oldukça varlar," diye devam etti. "Ailesi kesinlikle Kate için temel dayanak oldu."

James, ablasının beklenmeyen kanser teşhisi sonrası ablası ile çektiği çocukken çektiği bir fotoğrafı paylaşarak ablasına destek oldu.

James, mesajında şunları yazdı: "Yıllar boyunca birlikte birçok dağa tırmandık. Bir aile olarak, bu dağa seninle birlikte tırmanacağız ????," .

Nicholl ayrıca Galler Prensesi'nin ebeveynleri, Carole ve Michael'ın, kanserinin erken evrelerinde tespit edilmiş olmasından "rahatladıklarını" ve "kemoterapinin önleyici kemoterapi olduğu gerçeğiyle güvende hissettiklerini söyledi.

Kate, dünyanın en iyi doktorları tarafından bakılacak olmasına da aile için başka bir umut kaynağı oldu.

"Carol ve Michael, her zaman inanılmaz derecede güçlü bir çift olmuş ve aynı zamanda çok alçak gönüllü... Şu anda yapacakları şey, bir araya gelip Kate, William ve torunlarını desteklemek.

Kanser teşhisi konulduğunu açıkladığı videosunda, Middleton, 42, kocası Prens William'ın yanında olduğunu ve onun "büyük bir teselli ve güven kaynağı" olduğunu belirtti.

Middleton, kemoterapisi devam ettiği için bu sene Paskalya ayini için kraliyet ailesine katılmayacak.