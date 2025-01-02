Putin vanayı kapatınca Avrupa kara kışın ortasında ayazda kaldı

Dünya

Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Rusya'nın Ukrayna'ya gaz sevkiyatını durdurmasının etkisiyle, Avrupa gaz fiyatları yılın ilk işlem gününde %4,3 artarak megavat-saat başına 51 euroya yükseldi. Bu seviyeler, Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Depolardaki doluluk oranı ise %72,16'ya geriledi.

GAZ FİYATLARI TAVAN YAPTI

Avrupa gaz fiyatları, yılın ilk işlem gününde %4,3 oranında bir artışla megavat-saat başına 51 euroya yükselerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Vadeli işlemler, 31 Aralık'ta akışların duracağı beklentisiyle 50 euronun üzerine çıkmıştı.

KITA GENELİNDE GAZ STOKLARI AZALIYOR

Transit gaz akış sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından, Rusya'dan Ukrayna'ya gaz sevkiyatı yılbaşı günü durdu ve yerine alternatif bir tedarik sağlanmadı. Bu durum, birçok orta Avrupa ülkesi için önemli bir arz kaynağı olan Rus akışının kesilmesinin, depolardan daha hızlı gaz çekilmesine yol açıp açmayacağını gündeme getirdi. Kıta genelinde gaz stokları, 2021'den bu yana en hızlı şekilde azalma kaydediyor.

GAZ AKIŞININ KESİLMESİ KARA KIŞA DENK GELDİ

Gaz akışındaki kesilme, bazı bölgelerde ısınma talebini artıracak soğuk hava tahminleriyle aynı döneme denk geliyor. Özellikle Slovakya'da, Ocak ortasına kadar sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Avrupa genelinde bu kış gazın tükenmesi öngörülmüyor, ancak önümüzdeki ısıtma sezonu için depoları doldurmanın daha zor ve maliyetli olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle yaz dönemi için gaz fiyatları, 2025-26 kış fiyatlarını aşarak stok yenilemeyi zorlaştırabilir.