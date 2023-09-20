Karabağ'da ateşkes kararı sonrası sokağa inen yüzlerce kişi, Erivan'ı yangın yerine çevirdi

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Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonu sonrasında sokağa çıkan yüzlerce Ermeni, Erivan sokaklarını yangın yerine çevirdi. Ermeni güçlerin silah bırakması ve ateşkes ilan edilmesinden Başbakan Paşinyan'ı sorumlu tutan kalabalık grup, parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

"TÜM SİLAHLARINI VE ASKERİ EKİPMANLARINI TESLİM EDECEK"

Azerbaycan'ın 24 saat süren operasyonu, ayrılıkçıların silahlarını bırakması sonucunda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla son buldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Karabağ'daki antiterör operasyonunun yerel saat 13.00'te son bulduğunu ve anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları silahlarını teslim ederek Rus barış gücünün kontrolündeki bölgelerden çıkarılacağını belirten Eyvazov, şunları söyledi; "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılması sürecinde tüm silahlar ve askeri ekipmanlarını teslim edecek. Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılma süreci Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülecek.'

'ATEŞ AÇILMADAN TESLİM OLMALARINA İZİN VERİLDİ'

Operasyonlarda Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait 90'dan fazla mevziinin kontrol altına alındığını ve büyük miktarda askeri ganimetin ele geçirildiğini belirten Eyvazov, "Teslim olmak isteyen Ermeni silahlı gruplarının üyelerine ise gerekli şartlar oluşturuldu. Onlara ateş açılmadı ve teslim olmalarına izin verildi" açıklamasını yaptı.

YEVLAH KENTİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan'ın teklifi üzerine, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına dayalı olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle bir görüşme düzenleneceğini duyurdu. Görüşmenin, 21 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın Yevlah kentinde yapılacağı kaydedildi.

ERİVAN YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Öte yandan Ermeni güçlerin silah bırakması sonrası ateşkes ilan edilmesi Erivan'da protestolara neden oldu. Yaşananlardan Başbakan Nikol Paşinyan'ın hükümetin sorumlu olduğunu ileri süren göstericiler parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Göstericilerle yürüyüşe engel olmak isteyen güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.