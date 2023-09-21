Karabağ'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika

Karabağ'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı

Karabağ\'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı
Son Güncelleme: 21.09.2023 23:55

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı antiterör operasyonunda, Ermeni militanlarından temizlenen bölgelerdeki yüksek tepelere Azerbaycan bayrağı dikildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarına başlatılan antiterör operasyonunda, Ermeni militanlardan temizlenen bölgeler Azerbaycan askeri tarafından Azerbaycan bayrağı dikildi.

SADECE 1 GÜN DAYANABİLDİLER

Ermeni militanların sadece 1 gün dayanabildiği operasyonun ardından ateşkes anlaşması imzalandı. Kritik bölgede ise Ermeni militanlarından temizlenen noktalara Azerbaycan güçleri intikal etti.

KRİTİK TEPELERE AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI

Sosyal medya yer alan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından, Ermeni gruplardan temizlenen kritik tepelere Azerbaycan bayrağı asıldığı görüldü.

Karabağ'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı

AZERBAYCAN'IN BAŞLATTIĞI OPERASYON

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika
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