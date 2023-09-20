Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerine saldırı düzenlendi - Son Dakika

Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerine saldırı düzenlendi

Son Güncelleme: 20.09.2023 22:55

Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplarına yönelik başlattığı ve sonrasında ateşkes kararının alındığı antiterör operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da, Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı ve araçtaki askerlerin öldüğünü bildirdi.

Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonu varılan ateşkes gereğince sona erdirilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı bilgisi paylaşıldı.

RUS BARIŞ GÜCÜ'NE AİT ARACA SALDIRI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rus Barış Gücü'ne ait bir araca ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, ateş sonucu araçtaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne saldırı: Araçtaki askerler öldü

RUSYA VE AZERBAYCAN KURUMLARI KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede iş birliği içerisinde çalıştığı bildirildi.

Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne saldırı: Araçtaki askerler öldü

ATEŞİN KİM TARAFINDAN AÇILDIĞI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Bakü yönetimi, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletti. Öte yandan açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerine saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerine saldırı düzenlendi - Son Dakika
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