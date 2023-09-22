Karabağ'da şehit olan asker, son anlarını videoya kaydetti: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın - Son Dakika

Karabağ'da şehit olan asker, son anlarını videoya kaydetti: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın

Son Güncelleme: 22.09.2023 19:35

Karabağ'da çıkan çatışmada şehit düşen Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra yaralı halde çektiği video ortaya çıktı. Vasiyetini dile getiren asker, ''Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın.'' dedi.

Karabağ'da Ermenilerle çıkan çatışmada şehit düşen Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra yaralı halde çektiği videoda, "Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın." sözleriyle vasiyetini dile getirdiği görüldü.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonlarını artırması üzerine 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlattı. 1 gün süren operasyonun ardından Ermeniler tüm silahlarını bırakmayı kabul ederek ateşkes ilan edildi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE VASİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Bölgedeki gerilim devam ederken, Karabağ'da Ermenilerle çıkan çatışmada şehit düşen Azerbaycan askerinin vurulduktan sonra çektiği video ortaya çıktı. Videoda askerin, yaralı halde vasiyetini dile getirdiği görüldü.

"DEVLETİN BANA VERDİĞİ PARAYLA KÖYÜMÜZÜN YOLUNA ASFALT YAPIN"

Asker videoda, "Şehit olduktan sonra devletin bana verdiği 11 bin manatı, köyümüzün yoluna asfalt yaptırmak için harcayın." dedi.

Azerbaycan, Karabağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'da şehit olan asker, son anlarını videoya kaydetti: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı
20:31 Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
20:29 Asrın felaketinde 1000 dolayında kişiye mezar olan Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
19:42 Son Dakika! Karabağ'daki Ermeni güçleri, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti
19:08 Karabağ'da şehit olan asker, son anlarını videoya kaydetti: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın
19:02 İstanbul'da oltayla tutulan balığa araba çarptı
17:48 Siirt'te ayı saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına köpekleri koştu
17:12 Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
17:09 Eski eşi Hamdi Alkan'ı bir kadınla gören Selen Görgüzel'den sert sözler: Başarısıyla değil benim eski eşim olduğu için anılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 21:52:05. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağ'da şehit olan asker, son anlarını videoya kaydetti: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement