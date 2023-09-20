Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp kaçtı - Son Dakika

Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp kaçtı

Son Güncelleme: 20.09.2023 17:44

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda ateşkes kararı çıkarken, bölgedeki Ermeni militanlarının ve Ermenistan güçlerine ait askerlerin mevzilerini terk edip geri çekildiği anlar insansız hava araçlarının kamerasına yansıdı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu, bölgedeki Ermeni silahlı gruplarının silah bırakmayı kabul etmesi üzerine askıya alındı. Ermeni grupların mevzilerini terk ettiği görüntüler, insansız hava araçları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETTİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah yaptığı açıklamada, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Rus basını, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.

Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp geri çekildi: O anlar İHA kamerasında

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.

Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp geri çekildi: O anlar İHA kamerasında

MEVZİLERİNİ TERK EDİP KAÇTILAR

Ateşkesin ardından geri çekilmeler de başladı. Karabağ'da yasadışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı güçlerinin panik içinde savaş mevzilerini terk ettiği anlar, İHA kamerası tarafından kaydedildi.

Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp geri çekildi: O anlar İHA kamerasında

KABUL EDİLEN MADDELER

Öte yandan; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirttiği açıklamada Ermenilerin kabul ettiği şu maddelere yer verdi:

  • Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.
  • Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.
  • Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Osmaniye'de operasyon yapılan evde açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı
17:34 İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı
17:15 Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
17:04 Selçuk Bayraktar'dan manidar fotoğraf paylaşımı: Karabağ Azerbaycan'dır
16:57 Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp kaçtı
16:48 Bomba iddia: Paşinyan, ateşkes anlaşması sonrasında üst düzey yetkililerle birlikte sığınağa gizlendi
16:39 "Bizi de şaşırttı" diyen İsmail Kartal, Cengiz Ünder'in sahalardan uzak kalacağı süreyi verdi
16:00 Disney Plus'ın Atatürk kararına sessiz kalan Tarkan pişman oldu: Haklıydınız
15:45 Ayşenur Arslan'ın yaptığı yorum Azerbaycanlı gazeteciyi kızdırdı: Böyle demeyin, ağırımıza gidiyor
15:42 Ümit Özlale, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 18:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement