Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp kaçtı

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu, bölgedeki Ermeni silahlı gruplarının silah bırakmayı kabul etmesi üzerine askıya alındı. Ermeni grupların mevzilerini terk ettiği görüntüler, insansız hava araçları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETTİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah yaptığı açıklamada, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Rus basını, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.

MEVZİLERİNİ TERK EDİP KAÇTILAR

Ateşkesin ardından geri çekilmeler de başladı. Karabağ'da yasadışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı güçlerinin panik içinde savaş mevzilerini terk ettiği anlar, İHA kamerası tarafından kaydedildi.

KABUL EDİLEN MADDELER

Öte yandan; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirttiği açıklamada Ermenilerin kabul ettiği şu maddelere yer verdi: