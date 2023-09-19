Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu devam ederken, akıllara Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2022'de Ermenistan'ı uyardığı video geldi.

2022 yılında, Ermenistan ordusunun açtığı ateşle 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da bir video çekerek Ermenistan ordusuna ve Ermeni silahlı gruplarına net bir mesaj vermişti.

ALİYEV 2022'DE UYARMIŞTI

Bölgede son zamanlarda yaşanan Ermeni provokasyonlarının ardından bugün Azerbaycan ordusu harekete geçerek bölgede antiterör operasyonu başlattı. Operasyonda Ermeni güçlerine ait hedefler imha edilirken akıllara yeniden Aliyev'in 2022'de yaptığı konuşma geldi.

"YUMRUĞUMUZ BURADADIR"

Aliyev çektiği videoda, "Ermenistan'da intikam hisleriyle yaşayanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Yumruğumuz buradadır, hiçbir yere gitmiyor. Bizi asabileştirmeyin. Hepinizi güzelleştiririm. Güzel durursanız hepiniz rahat yaşayabilirsiniz. Eğer bize karşı herhangi bir saldırı, açıklama, hakaret olursa başınızı ezeriz." ifadelerini kullanmıştı.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.