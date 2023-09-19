Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz

Son Güncelleme: 19.09.2023 19:54

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu tüm hızıyla devam ederken akıllara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2022'de çektiği video geldi. Aliyev videoda Ermenistan tarafını uyararak, ''Aklınızı başınıza alın. Yumruğumuz buradadır, hiçbir yere gitmiyor. Eğer bize karşı herhangi bir saldırı, açıklama, hakaret olursa başınızı ezeriz'' ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu devam ederken, akıllara Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2022'de Ermenistan'ı uyardığı video geldi.

2022 yılında, Ermenistan ordusunun açtığı ateşle 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da bir video çekerek Ermenistan ordusuna ve Ermeni silahlı gruplarına net bir mesaj vermişti.

ALİYEV 2022'DE UYARMIŞTI

Bölgede son zamanlarda yaşanan Ermeni provokasyonlarının ardından bugün Azerbaycan ordusu harekete geçerek bölgede antiterör operasyonu başlattı. Operasyonda Ermeni güçlerine ait hedefler imha edilirken akıllara yeniden Aliyev'in 2022'de yaptığı konuşma geldi.

Karabağ'daki operasyon devam ederken Aliyev'in sözleri yeniden akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz

"YUMRUĞUMUZ BURADADIR"

Aliyev çektiği videoda, "Ermenistan'da intikam hisleriyle yaşayanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Yumruğumuz buradadır, hiçbir yere gitmiyor. Bizi asabileştirmeyin. Hepinizi güzelleştiririm. Güzel durursanız hepiniz rahat yaşayabilirsiniz. Eğer bize karşı herhangi bir saldırı, açıklama, hakaret olursa başınızı ezeriz." ifadelerini kullanmıştı.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz - Son Dakika
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