Paşinyan, Karabağ hezimeti sonrası istifasını isteyenlere aba altından sopa gösterdi: Kötü sonuçları olur - Son Dakika

Paşinyan, Karabağ hezimeti sonrası istifasını isteyenlere aba altından sopa gösterdi: Kötü sonuçları olur

Son Güncelleme: 04.10.2023 22:41

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Ermenilerin istifaya davet ettiği Başbakan Nikol Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu ancak bu durumun sorunları çözmek yerine daha da kötüleştireceğini belirterek halkına adeta aba altından sopa gösterdi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor. İstifa çağrılarına yanıt veren ve halkına adeta aba altından sopa gösteren Başbakan Nikol Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu ancak bunun sorunları çözmek yerine çok daha kötüleştireceğini savundu.

PAŞİNYAN İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT VERDİ

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti. Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İSTİFA EDERİM AMA KÖTÜ SONUÇLARI OLUR"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

"BEN SİZİN GİBİ KOLTUĞA YAPIŞIP KALMAM"

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken "Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam" dedi.

İKİ KEZ İSTİFA EDİP İKİ KEZ YENİDEN SEÇİLDİ

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti. Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.

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Son Dakika Dünya Paşinyan, Karabağ hezimeti sonrası istifasını isteyenlere aba altından sopa gösterdi: Kötü sonuçları olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paşinyan, Karabağ hezimeti sonrası istifasını isteyenlere aba altından sopa gösterdi: Kötü sonuçları olur - Son Dakika
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