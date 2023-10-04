Paşinyan, Karabağ hezimeti sonrası istifasını isteyenlere aba altından sopa gösterdi: Kötü sonuçları olur

Cezaevinden tahliye edilen Merdan Yanardağ: Hem mutluyum hem de çok öfkeliyim

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor. İstifa çağrılarına yanıt veren ve halkına adeta aba altından sopa gösteren Başbakan Nikol Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu ancak bunun sorunları çözmek yerine çok daha kötüleştireceğini savundu.

PAŞİNYAN İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT VERDİ

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti. Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İSTİFA EDERİM AMA KÖTÜ SONUÇLARI OLUR"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

"BEN SİZİN GİBİ KOLTUĞA YAPIŞIP KALMAM"

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken "Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam" dedi.

İKİ KEZ İSTİFA EDİP İKİ KEZ YENİDEN SEÇİLDİ

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti. Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.