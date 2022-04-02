Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı

02.04.2022 10:53
Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı

2020 yılında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ermeni güçlerinin kullandığı tankların üzerlerinde Z işareti bulundu.

27 Eylül 2020 tarihinde başlayan Dağlık Karabağ savaşı tam 44 gün sürmüştü. Azerbaycan ordusu Karabağ'ı topraklarına katmayı başarırken savaş Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım 2020 tarihinde son bulmuştu. Savaşın bitmesinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte önemli bir detay ortaya çıktı.

ERMENİ ORDUSUNUN KULLANDIĞI TANKLARDAKİ Z HARFİ DİKKAT ÇEKTİ

Gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ermenistan kuvvetlerinin bölgede çatışmalar devam ederken üzerinde Z harfi bulunan tankları kullandığı ortaya çıktı. Ukrayna savaşı öncesi anlamı bilinmeyen Z harfi o günlerde dikkatlerden kaçmıştı. Uzmanlara göre bu görüntülerin ortaya çıkması Dağlık Karabağ savaşında Rus ordusunun gizlice Ermenistan kuvvetlerine yardım ettiğini gösterdi.

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı

Z HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya-Ukrayna savaşında gündem haline gelen Z harfinin anlamı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan en önemlisi ise savaş esnasında dost ateşini önlemek için tankların üzerine Z harfi çizildiği yönünde. Bir diğer kabul gören iddialardan biri ise, Rusya ordusunu doğu ve batı olmak üzere 2'ye bölüyor. Batı kısmında bulunan kuvvetler için Z harfi kullanılırken ülkenin doğu bölgesinde görev yapan askerler için V harfi kullanılıyor.

YORUMLAR
500

Dağlık Karabağ, Vladimir Putin, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Karabağ, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
10:15 Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
09:38 Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
09:35 Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyarılar yaptı: Kuvvetli fırtına geliyor, dikkatli olun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement