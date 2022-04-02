Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika

27 Eylül 2020 tarihinde başlayan Dağlık Karabağ savaşı tam 44 gün sürmüştü. Azerbaycan ordusu Karabağ'ı topraklarına katmayı başarırken savaş Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım 2020 tarihinde son bulmuştu. Savaşın bitmesinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte önemli bir detay ortaya çıktı.

ERMENİ ORDUSUNUN KULLANDIĞI TANKLARDAKİ Z HARFİ DİKKAT ÇEKTİ

Gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ermenistan kuvvetlerinin bölgede çatışmalar devam ederken üzerinde Z harfi bulunan tankları kullandığı ortaya çıktı. Ukrayna savaşı öncesi anlamı bilinmeyen Z harfi o günlerde dikkatlerden kaçmıştı. Uzmanlara göre bu görüntülerin ortaya çıkması Dağlık Karabağ savaşında Rus ordusunun gizlice Ermenistan kuvvetlerine yardım ettiğini gösterdi.

Z HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya-Ukrayna savaşında gündem haline gelen Z harfinin anlamı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan en önemlisi ise savaş esnasında dost ateşini önlemek için tankların üzerine Z harfi çizildiği yönünde. Bir diğer kabul gören iddialardan biri ise, Rusya ordusunu doğu ve batı olmak üzere 2'ye bölüyor. Batı kısmında bulunan kuvvetler için Z harfi kullanılırken ülkenin doğu bölgesinde görev yapan askerler için V harfi kullanılıyor.