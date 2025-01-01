Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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Dünya

Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

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Karadağ'ın eski başkenti Çetine şehrinde önce bir bara ardından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

01.01.2025 21:47  Güncelleme: 00:22
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Karadağ'ın Çetine şehrinde bir bar ve eve düzenlenen silahlı saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

KARADAĞ'DA SİLAHLI SALDIRI: 7 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırının şoku atlatılmadan, bir haber de Balkan ülkesi Karadağ'dan geldi. Eski başkent Çetine'de bir bar ve eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülke medyası ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktardı.

Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Aco Martinovic isimli saldırganın daha önce yasadışı silah bulundurmaktan tutuklandığı belirtildi.

Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
Aco Martinovic

KAVGA ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAMIŞ

Karadağ basını, saldırının öğlen saatlerinde çıkan bir kavgadan sonra gerçekleştiğini yazdı. Olaydaki yaralılar hakkında bilgi paylaşılmadı.

HALKA "EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Karadağ polisi bölgeye özel birimlerini yönlendirdi. Güvenlik güçleri, halka evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. Karadağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mevcut tüm polis birimleri, şüpheliyi yakalamak için kendi yetki alanları dahilinde faaliyetler yürütüyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." denildi.

Karadağ\'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Karadağ, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    karadağdan bizene be kardeşim 23 99 Yanıtla
    Okan Bildirici:
    bu haber uygulaması istediğini yayınlar 3 0
    Erdogan Metin:
    Boş teneke konuştu 3 0
  • YUSUF CANER:
    Ben küçükken derdim bilim gelişecek insanlar daha mutlu olacak. şimdi ne kadar yanıldığımı anlıyorum. 46 1 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    esenyurta saat başı oluyor. 39 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Terörizmi lanetliyoruz 26 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Daltonlar dermişim:)))) 6 3 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Ağzım ozan oldu. Son üçgünde tam dört adet intihar eylemi gerçekleşti.Acı ve hüzün dolu bir üçgün.Çözüm yolu beli. çözümün yeri:LORA YAYINLARI YİLANLAR VE AJANLAR ve LIDERIN AJAN SAVAŞIİ adlı eserler okullarda okutulmalı. Telif hakkı bendenizden istenerek halka bu kitaplar dağıtılmalı. 2. olarak benim can güvenliğim sağlanmalı. Bendeniz kitabın 2. ve 3. cildinide tamamlayayım. Onlar da okutulmalı. Işte yeryüzünde terör defolup girecek delik arayacaktır. TERÖRDEN NEMALANMAYANLAR buyursunlar ekran başına. 1 1 Yanıtla
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