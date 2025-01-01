Karadağ'ın Çetine şehrinde bir bar ve eve düzenlenen silahlı saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırının şoku atlatılmadan, bir haber de Balkan ülkesi Karadağ'dan geldi. Eski başkent Çetine'de bir bar ve eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülke medyası ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktardı.
Saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Aco Martinovic isimli saldırganın daha önce yasadışı silah bulundurmaktan tutuklandığı belirtildi.
Karadağ basını, saldırının öğlen saatlerinde çıkan bir kavgadan sonra gerçekleştiğini yazdı. Olaydaki yaralılar hakkında bilgi paylaşılmadı.
Karadağ polisi bölgeye özel birimlerini yönlendirdi. Güvenlik güçleri, halka evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu. Karadağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mevcut tüm polis birimleri, şüpheliyi yakalamak için kendi yetki alanları dahilinde faaliyetler yürütüyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." denildi.
Son Dakika › Dünya › Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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