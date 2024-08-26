Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Dünya

Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

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İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Trent, Karayipler'de büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Dominik Cumhuriyeti yakınlarında yapılan operasyonda, 40 milyon sterlin değerinde A sınıfı uyuşturucu ele geçirildi ve üç şüpheli yakalandı. Komutan Tim Langford, bu başarının ekibinin olağanüstü performansı sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

26.08.2024 13:42  Güncelleme: 14:00
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İngiliz Kraliyet Donanması'na Ait HMS Trent, Karayipler'de Tarihi Uyuşturucu Operasyonunu Başarıyla Gerçekleştirdi

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi HMS Trent, Karayip Denizi'nde gerçekleştirdiği cesur ve stratejik bir operasyonla, uluslararası uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe indirdi. Dominik Cumhuriyeti'nin 120 deniz mili güneyinde gerçekleşen bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Operasyonun detayları, adeta bir aksiyon filmini andırıyor. HMS Trent'in mürettebatı, yüksek hızlı bir sürat botunu takip ederek başlattıkları operasyonda, kaçakçıların A sınıfı uyuşturucuları denize atma girişimlerine rağmen, olağanüstü bir beceriyle uyuşturucuları ele geçirmeyi başardı. Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel eğitimli askerler, dalgalı deniz koşullarına meydan okuyarak, okyanustan uyuşturucu paketlerini topladı ve üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun değeri, inanılmaz bir rakama, 40 milyon sterlinden fazlaya ulaşıyor. Bu miktar, binlerce insanın hayatını mahvedebilecek ve organize suç örgütlerine milyonlarca sterlin kazandırabilecek potansiyele sahipti. Ancak HMS Trent'in kararlı müdahalesi, bu tehlikeli maddelerin sokaklara ulaşmasını engelledi.

HMS Trent'in komutanı Tim Langford, bu operasyonun önemini vurgularken, ekibinin gösterdiği olağanüstü performansa dikkat çekti. Langford, "Bu operasyon, HMS Trent'in ve mürettebatının, karmaşık ve tehlikeli deniz koşullarında bile ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Amerikalı ortaklarımızla birlikte çalışarak, uluslararası suç örgütlerine karşı güçlü bir mesaj gönderdik," dedi.

Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Karayipler\'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

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Son Dakika Dünya Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: varış noktası umarım Türkiye değildir 6 2 Yanıtla
  • Okan Dogray: Böyle her haber okuduğumda 128 milyar dolar çok paraymış diyorum... 3 2 Yanıtla
  • onur pari: 3 milyar dolarlık Mersin Liman'ını çözdük de Karayipler kaldı. Haber yaptınız mı? 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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