Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı - Son Dakika
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Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı

19.07.2022 19:33
Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı

Uganda'da yaşayan Ssalongo adlı adam, eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra kadın hamile kaldı. Her şey iyi giderken çocukların ikiz olduğunu öğrenen baba, onlara bakamayacağını söyleyerek evden kaçtı.

Uganda'da Nalongo Gloria adlı kadının başına oldukça ilginç olaylar geldi. Ssalongo adlı bir adamla evli olan kadın, kocasıyla cinsel ilişkiye girmesinin ardından bir kez daha hamile kaldı. Hamileliğinin ilk günlerinde sorun yoktu, olanlar bebek hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasının ardından oldu.

İKİZ OLDUKLARINI ÖĞRENDİ

1 çocuk daha bekleyen adam, karısının ikizlere hamile olduğunu öğrenmesinin ardından artık onlara bakamayacağını belirterek evden kaçtı. Çünkü çiftin aynı zamanda 8 çocuğu daha vardı. Yeni gelecek bebeklerle birlikte bu sayı 10'a çıkacaktı.

ŞİMDİ GÖZLERİ YAŞLI BEKLİYOR

Bebeklerin ikiz olacağını öğrendiği günden sonra Ssalongo adlı adam bir daha ortalıkta gözükmedi. Nalongo Gloria adlı kadın ise kendi imkanlarıyla doğurduğu ikizleri ve diğer 8 çocuğuyla birlikte yaşam savaşı veriyor.

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