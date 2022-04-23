ABD'nin Iowa eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. 40 yaşındaki Buster, bir markette çekiliş için beş adet "hızlı seçim" oyun istedi, ancak kasiyer başlangıçta bir oyun basarken, kalan dört oyunu başka bir bilet üzerine bastı.
Başına gelen olayı anlatan Buster, "Bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete yerleştirseydi, kazanamazdım." şeklinde konuştu.
Genelde şansım yaver gitmez, dolayısıyla bunun bir hata olduğunu düşündüm." diyen Buster, "Doğru numaralar olduğundan emin olmak için piyango numaralarını Google'da aradım." dedi.
Buster, kazandığı parayla aracının ve annesinin ipotek borcunu ödeyeceğini, geri kalanı emekliliği için biriktireceğini söyledi.
Oyununda 1 milyon dolarlık ödülü kazanma ihtimalinin 12 milyon 607 bin 306'da sadece bir olduğuna dikkat çekildi.
Son Dakika › Dünya › Kasiyerin hatası milyoner yaptı! ABD'li şanslı vatandaş 1 milyon doların sahibi oldu - Son Dakika