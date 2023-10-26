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Kassam Tugayları: Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlarda ölen İsrailli esirlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

Kassam Tugayları: Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlarda ölen İsrailli esirlerin sayısı 50'ye yükseldi

Son Güncelleme: 26.10.2023 18:35

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'ye yönelik saldırılar sonucu yaşamını yitiren İsrailli esirlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Hamas, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunda 200'den fazla İsraillinin esir alındığını ifade etmişti.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 20 gündür bomba yağdırıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları dikkat çeken bir veriyi paylaştı. Yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybeden İsrailli esirlerin sayısının 50'ye yükseldiği ifade edildi.

SALDIRILARDA 50 İSRAİLLİ ESİR HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile 20 gündür kanlı bir savaşa tutuşan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda 50 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAMAS'IN ELİNDE 200'DEN FAZLA İSRAİLLİ REHİNE VARDI

Telegram üzerinden kısa bir açıklama yapan Ebu Ubeyde, daha önce 200'den fazla olarak açıklanan İsrailli rehinelerin ordunun Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı sırasında yaşamını yitirdiğine vurgu yaptı.

4 KADIN MAHKUMU SERBEST BIRAKTILAR

Rehineler arasında üst düzey askeri personellerin de bulunduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, bu kişileri İsrail hapishanelerinde tutulan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 binden fazla Filistinli mahkumla takas etmek istediklerini söyledi. Hatırlanacağı üzere Hamas militanları, 2'si ABD, 2'si de İsrail vatandaşı olmak üzere 4 kadın mahkumu "insani nedenlerle" serbest bırakmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları: Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlarda ölen İsrailli esirlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları: Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlarda ölen İsrailli esirlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
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