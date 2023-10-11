 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı

Son Güncelleme: 11.10.2023 21:17

Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda, Gazze Şeridi'nin yakınında bulunan Kissufim askeri üssüne baskın yapan Hamas üyelerinin, İsrailli çok sayıda askeri rehin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin Kissufim askeri üssüne baskın yaptığı ve İsrailli askerleri esir aldığı görüldü.

ASKERİ ÜSSE SIZDILAR

Hamas, 7 Ekim sabahı İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonundan yeni görüntüler paylaştı. Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Hamas üyeleri, Kissufim askeri üssüne baskın yaptı.

İSRAİL ASKERLERİNİ ESİR ALDILAR

Vücut kamerasından çekilen görüntülerde, üsse baskın yapan Hamas üyelerinin, bazı İsrail askerlerini öldürdüğü, bazı askerleri ise esir aldığı görüldü.

Kassam Tugayları, Kissufim'de bir grup İsrail askerini esir aldı! İşte o görüntüler

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kassam Tugayları, Kissufim'de bir grup İsrail askerini esir aldı! İşte o görüntüler

İSRAİL'DE 1200, GAZZE'DE İSE 1100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistin, İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi
21:25 Der Spiegel yazdı: Almanya, İsrail'e Heron tipi 2 insansız hava aracı verecek
20:53 Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı
20:29 İsrail ordusu eski komutanı: Gazze'yi işgal ederseniz korkunç sonuçlar olur
19:59 NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı: Vereceğiniz karşılık orantılı olmalı
19:36 SİHA'larla sızma girişimi sonrası İsrail-Lübnan sınırı karıştı
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
18:53 ABD'den Netahyahu'yu zora sokacak istihbarat itirafı: Mısır, Hamas operasyonu konusunda bilgi vermişti
18:28 Antalya'da deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu
18:21 Zirve Galatasaray'ın! 4 büyüklerin toplam borcu 29,93 milyar liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 22:55:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement