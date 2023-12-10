Kassam Tugayları\'ndan İsrail\'i titreten mesaj: Canlı bir şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız

Daha ne kadar zulmederler diye beklerken gelen son görüntü pes dedirtti

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'de saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. 17 binden fazla Filistinliyi katleden ve çeşitli işkencelerde bulunan İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları karşısında ise kaçacak delik arıyor. İsrail'e yönelik yeni bir tehdit mesajı yayınlayan Kassam Tugayları, "Canlı şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız", "Tel Aviv yanacak, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak", "Allah'ın izniyle sizi avlayacağız, hayali devletinizi yerle bir edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'İN GÜCÜ ANCAK MASUM SİVİLLERE YETİYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "En iyi askerlerimizi kaybettik, savaşın bedeli ağır." dediği Aksa Tufanı savaşında yalnızca masum sivilleri katletmeyi 'başarabilen' işgalciler, Kassam Tugayları karşısında bozguna uğruyor. Gazze'ye giren işgalcilerin zırhlı araçlarıyla dahi sıfır mesafede mücadele veren Kassam Tugayları, İsrail'e tarihinin en büyük hezimetini yaşatıyor.

KASSAM TUGAYLARI ELİ KANLI İSRAİL'E DERİN MESAJLAR VERİYOR

İşgalci İsrail askerlerine yönelik başarılı operasyonlarını kameralarla kayda alan Kassam Tugayları, hemen her gün yayınladığı bu görüntülerle siyonist güçlerin aciz anlarını bütün dünyaya duyuruyor. Bununla yetinmeyen Kassam Tugayları, psikolojik harp konusunda da eli kanlı İsrail ordusuna ve suç ortaklarına derin mesajlar veriyor.

PSİKOLOJİK HARP MAĞLUBU OLUYORLAR

Çatışmalardan yansıyan karelerle tasarlanan fotoğraflarla birlikte resmi hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunan Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna "sinir savaşı" yaşatıyor. Tek meziyeti havadan bebek ve kadın katletmek olan İsrail askerleri, cephede ağır kayıplar vermesinin yanı sıra bu etkili mesajlarla da psikolojik harp mağlubu oluyor.

"TEL AVİV YANACAK, KUDÜS ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK"

Kassam Tugayları'nın bu yöndeki son paylaşımlarında, "Canlı şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız", "Tel Aviv yanacak, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak", "Allah'ın izniyle sizi avlayacağız, hayali devletinizi yerle bir edeceğiz." ifadeleri yer aldı. 7 Ekim'de İsrail'e tarihinin en büyük hezimetini yaşatan Kassam Tugayları, Hamas'ın askeri gücü olarak yıllardır Gazze topraklarında vatan müdafaası yapıyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

17 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

ÇATIŞMALARDA 93 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.