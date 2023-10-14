İsrail ordusunun kısa süre içinde kara saldırısı başlatmayı planladığı Gazze Şeridi'ndeki Kassam Tugayları'ndan çarpıcı bir tehdit videosu geldi. Kassam Tugayları, Gazze'ye girmesi durumunda İsrail ordusunun hedef alınacağını duyurdu.
Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından "Gazze'ye girdiğinizde sizi bekleyen budur" başlığıyla paylaşılan videoda, Kassam Tugayı askerlerinin İsrail tanklarına ve zırhlı araçlarına ateş açtığı görüntüler yer aldı.
Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kassam Tugaylarının söz konusu videoyu paylaştığı sıralarda bir video mesaj yayınlamış ve İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen Filistinlilerin topraklarını bırakmayacaklarını açıklamıştı.
Heniyye, yayınladığı video mesajda, "Gazze halkı toprağına kök salmıştır, vatanına sımsıkı bağlıdır, toprağını terk etmeyecek, göç etmeyecektir." diye konuşmuştu.
Son Dakika › Dünya › Kassam Tugayları'ndan kara harekatına hazırlanan İsrail'e görüntülü yanıt: Sizi bekleyen budur - Son Dakika