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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu - Son Dakika

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu

Son Güncelleme: 07.11.2023 16:02

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'deki yabancı uyruklu 12 esiri serbest bırakmak istediklerini ancak İsrail'in buna engel olduğunu açıkladı. Ubeyde, "Sahadaki durum bu süreci engelliyor" dedi.

Kassam Tugayları, Aksa Tufanı kapsamında yakaladıkları esirlerin durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Sözcü Ebu Ubeyde bırakmaya karar verdikleri 12 esirin, İsrail'in saldırıları yüzünden engellendiğini duyurdu.

ESİR SAYISI ARTTI

32 gündür Gazze'ye saldıran İsrail ordusu, Hamas'ın elinde 239 rehine olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail'in istediği sonuçları alamadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısını geçen hafta 242 olarak güncelledi.

"12 ESİRİ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Hamas daha önce esirlerden bazılarını İsrail'e teslim ederken, süreçle ilgili Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den yeni bir açıklama geldi. Ubeyde, "Kassam Tugayları birkaç gün önce Gazze'de farklı ülkelerden gelen 12 tutukluyu serbest bırakmaya hazırlandığını duyurdu. Ancak işgal bu süreci engelledi. Hala onları bırakmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz ancak sahadaki durum ve Siyonist saldırılar bu süreci engelliyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu - Son Dakika
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