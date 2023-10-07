Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak - Son Dakika

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak

Son Güncelleme: 07.10.2023 11:10

İsrail ve abluka altında tuttuğu Gazze arasında tansiyon bir anda fırladı. İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle savaş durumuna geçerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Operasyon sonrası bir video yayınlayan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyururken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını ilan etti. Bölgede tansiyon tavan yaparken Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladığı bir video ile İsrail'e meydan okudu.

"DÜŞMAN, PARMAKLARINI ISIRACAK"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yayınladığı videoda, "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak - Son Dakika
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