Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyururken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını ilan etti. Bölgede tansiyon tavan yaparken Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladığı bir video ile İsrail'e meydan okudu.

"DÜŞMAN, PARMAKLARINI ISIRACAK"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yayınladığı videoda, "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" ifadelerini kullandı.