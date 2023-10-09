Ellerinde kaç esir var? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sayı verdi - Son Dakika

Ellerinde kaç esir var? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sayı verdi

Son Güncelleme: 09.10.2023 10:11

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, ''Elimizde yüksel rütbeli askerlerin de bulunduğu 100'den fazla esir var'' dedi.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ellerinde 100'den fazla esir tuttuklarını ifade etti.

ESİRLER ARASINDA RÜTBELİ ASKERLER DE VAR

Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında "İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırılarda kendi askerlerini öldürdü. Elimizde yüksel rütbeli askerlerin de bulunduğu 100'den fazla esir var. Bugün bir grup işgalciyi daha yakalayıp Gazze'ye getirdik. El Aksa Fırtınası Operasyonu devam ediyor" dedi.

"İSRAİLLİ ESİRLERİN SAYISI DÜŞÜNÜLENDEN KAT KAT FAZLA"

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada ise onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

"ÖNÜMÜZE ÇEKİRGE GİBİ DÜŞEN..."

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti. Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Dünya Ellerinde kaç esir var? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sayı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ellerinde kaç esir var? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sayı verdi - Son Dakika
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