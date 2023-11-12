Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail bir saat bile rahat yüzü görmeyecek, saldırganlığının bedelini ödeyecek

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgeyi koruyabilmek için İsrail'e karşı mücadele veren Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, "İsrail ordusunun ulaştığı tek hedef, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği vahşet ve katliamlardır. Düşman bir gün ya da bir saat bile rahat yüzü görmeyecek ve saldırganlığının bedelini ödeyecek" diye konuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde.

OPERASYONA KARŞILIK VERİP BOMBA YAĞDIRDILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

"DÜŞMAN BİR SAAT BİLE RAHAT YÜZÜ GÖRMEYECEK"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerine karşı Filistin Direnişi'nin mücadelesine ilişkin acil güncellemeleri içeren bir ses kaydıyla açıklamada bulundu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde "İsrail ordusunun ulaştığı tek hedef, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği vahşet ve katliamlardır. Düşman bir gün ya da bir saat bile rahat yüzü görmeyecek ve saldırganlığının bedelini ödeyecek" ifadesinde bulundu.

"MÜCAHİTLERİMİZ YERİN ALTINDAN ÇIKIYOR"

"Mescid-i Aksa tufanı destanı, utancını silmeye çalışan işgalin iğrenç suçlarıyla silinmeyecek" diyen Ebu Ubeyde, "Otuz altıncı günde, Siyonist varlığın ve askerlerinin burnunun hançerlenmesiyle başlayan Mescid-i Aksa Tufanı'nı sürdürüyoruz. Mücahitlerimiz yerin altından, üstünden ve molozların altından çıkıyor, tanklarını ve zırhlı araçlarını imha ediyor, askerlerinin müstahkem yerlerini yıkıyor." dedi.

"ÇATIŞMA EŞİTSİZ AMA BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ GÜCÜ KORKUTUYOR"

"İşgal 5 haftadır binlerce kadın ve çocuğun kanını akıtarak, camileri, evleri, kiliseleri, okulları ve hastaneleri bombalayarak bu ayıbını temizlemeye çalışıyor" diyen Ubeyde, "Tanklar yıkımın üzerine doğru ilerliyor ancak şiddetli direnişle ve şiddetli çatışmalarla karşılaşıyorlar ve bu da onları geri çekilmeye ve saldırının yollarını değiştirmeye zorluyor. Çatışma eşitsiz ama bölgedeki en güçlü gücü korkutuyor. Düşmanın dünyanın gözü önünde yaptığı katliamlar, düşmanın bu savaştaki tek başarısıdır." dedi.

"HALKIMIZA SESLENİYORUM: SİZ GALİP GELEN TARAF OLACAKSINIZ"

Kara saldırısının başlamasından bu yana 160'tan fazla Siyonist askeri aracın tamamen veya kısmen imha edildiğinin belgelendiğini belirten Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şu ifadeleri kullandı; "Bugüne kadar işgal bize bir gün, bir saat bile huzur vermedi. Allah'ın izni ve kuvvetiyle düşman büyük bedeller ödeyecek! Direnişimizin gösterdiği büyük fedakarlık zaferin başlangıcıdır. Bugün Gazze'de kara saldırısında yaşanan şey, Siyonist-Amerikan askeri makinesinin onu yavaş yavaş ezip yok etmesidir. Zafer, sabırla gelir. Halkımıza sesleniyorum, siz galip gelen taraf olacaksınız inşallah. Mücahitlerimizin ve halkımızın gösterdiği fedakarlıklar zaferin ve kurtuluşun başlangıcıdır."