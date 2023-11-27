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Katar, ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi - Son Dakika

Katar, ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi

Hamas ile İsrail arasında son gününe girilen geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar'dan yeni bir hamle daha geldi. İsrail'e heyet gönderen Katar, ateşkesin uzatılmasını talep etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu söylemişti.

27.11.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:53
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İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım Cuma günü sabahı saat 08.00 itibarıyla başlayan geçici ateşkeste son güne girilirken, Tel Aviv'e bir heyet gönderen Katar ateşkes süresinin uzatılmasını talep etti.

ATEŞKESTE BÜYÜK ROL OYNADILAR

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.

NETANYAHU'DAN ATEŞKESİN UZATILMASINA YEŞİL IŞIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün akşam yaptığı açıklamada Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu ifade etmişti.

ATEŞKES SÜRESİNCE 175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 3 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

İSRAİL 117 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Esir takası sürecinde Hamas tarafından 13'er kişilik üç grup halinde 39 İsrail vatandaşı serbest bırakılırken, İsrail tarafından 39 kişilik üç grup halinde 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Hamas'tan 17 Taylandlı, 1 Filipinli ve 1 İsrailli Rus'u serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan esirlerin sayısı toplamda 175'e ulaştı.

ATEŞKES 24 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girmişti.

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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Son Dakika Dünya Katar, ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar, ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi - Son Dakika
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