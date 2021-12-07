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Katar'da ortak anlaşmalar imzalandı-2 - Son Dakika

Katar'da ortak anlaşmalar imzalandı-2

07.12.2021 14:07
Katar'da ortak anlaşmalar imzalandı-2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında 15 ortak anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında 15 ortak anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında' Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu' Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü'nü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani imzaladı.

'Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında' Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu, 'Protokol Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı ve 'Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.

KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı ve Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında '2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı' ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında '2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı'nı' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani imza altına aldı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine' Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında 'Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı'nı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imza attı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Faisal bin Qassim Al Thani imzaladı.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması da yine Doha'da imza altına alınacak.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Katar'da ortak anlaşmalar imzalandı-2 - Son Dakika Dünya


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