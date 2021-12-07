Katar'da ortak anlaşmalar imzalandı-2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında 15 ortak anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında' Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu' Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü'nü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani imzaladı.

'Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında' Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu, 'Protokol Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı ve 'Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması da yine Doha'da imza altına alınacak.