İran'ın ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırı başkent Tahran'da kutlamalarla karşılandı.
Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.
Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.
Son Dakika › Dünya › Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı - Son Dakika
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