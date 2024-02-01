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Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi - Son Dakika
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Dünya

Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi

Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze\'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran "ateşkes" açıklaması geldi. Açıklamada, "Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi" denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.

01.02.2024 21:45  Güncelleme: 21:51
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Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmaya ön onayı verdiğini belirtti.

HAMAS, ATEŞKESE ÖN ONAYI VERDİ

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları devam ederken, ateşkes görüşmelerine dair umutlandıran bir gelişme yaşandı. Fransız haber ajansı AFP, Hamas'ın İsrail ile yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan ise "Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı. Resmi yanıtı bekliyoruz" açıklaması yapıldı. Hamas daha önce kendilerine 3 aşamalı plan teklif edildiğini açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi

NETANYAHU, SAVAŞ VE GÜVENLİK KABİNELERİNİ TOPLUYOR

İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı. Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği kaydedildi. Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi. Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

PARİS TOPLANTISI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı. Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

KASIM AYINDAKİ ESİR TAKASI

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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  • Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
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Son Dakika Dünya Katar Dışişleri Bakanlığı: Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi - Son Dakika


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