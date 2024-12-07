Katar Emiri, Suriye\'deki savaşta tarafını belli etti

Dünya

Suriye'de muhalifler dün Humus'tan sonra 2011 ayaklanmasının doğum yeri Dera'da da kontrol sağladı. Cumartesi sabahı itibariyle rejimin Süveyda'da da kontrolü kaybettiği bildirildi.

KATAR EMİRİ: ESAD FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Doha'da düzenlenen forumda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki savaşın durulduğu bir dönemde halkıyla ilişki kuramadığını ve mültecilerin geri dönüşü gibi konuları ele alamadığını ifade eden Al Thani, "Esad halkıyla ilişkilerini düzeltmek için bu fırsatları değerlendirmedi ve mültecilerin geri dönüşü ya da kendi halkıyla uzlaşma konusunda ciddi bir hareket görmedik" dedi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPTI

Esad rejimi karşıtı muhalif grupların dünyayı "şaşırttığını" söyleyen Al Thani, çatışmaların müzakere yoluyla sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Muhaliflerden yana bir tutum sergileyerek Esad'ı sert bir dille eleştiren Al Thani, Suriye'deki durumun giderek daha tehlikeli bir hal aldığını ve yoğun bir iç savaşın yaşanabileceği konusunda uyardı.