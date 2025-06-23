Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
Katar: İran\'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
23.06.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Katar: İran\'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Haber Videosu

İran'ın Doha'da ABD üssünü füzelerle vurmasına Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Saldırılarda can ve mal kaybının olmadığını belirten Katar, "El Udeyd Hava Üssü'ne yapılan saldırı, Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Katar, uluslararası hukuk çerçevesinde doğrudan yanıt verme hakkını saklı tutar." açıklamasını yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

İRAN, KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İRAN: KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

"BU EYLEM DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ KATAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

KATAR: İRAN'IN SALDIRISINA KARŞI KOYULDU

Tahran yapılan açıklamaya karşın Katar Savunma Bakanlığı ise "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok." açıklamasını yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı da İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını duyurdu

"BU SALDIRGANLIĞA KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran saldırısının Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve BM sözleşmesinin ihlali" olduğunu belirterek, "Katar, olarak bu bariz saldırganlığa uluslararası hukuka uygun olarak doğrudan karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Hukuk, Katar, Dünya, Doha, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Johny Guitar:
    bir chp li olarak atamız kamalın bize emaneti israilli kardeşlerimizin yanındayız 25 450 Yanıtla
    Fenasi_Kerim:
    Johnu malı biraz tarih oku mal 0 0
    Seka Sijaric:
    Valla bu komutanımız Mustafa Kemal çapkın biri idi şimdi nineleri Kemal paşamın önünden geçenlerin torunları böyle yazıyor nede olsa ailenin her geçene vermesi zor bir şey 0 0
  • mesut:
    Yazıklar olsun Bizim Hükümet Derhal Seçim Kararı Alıp İSTİFA Etmelidir 78 171 Yanıtla
  • Ebuturap:
    saklı tutma icinde kalmasın ingiliz kopekleri elinden geleni ardina koyma 176 11 Yanıtla
  • zeki69:
    tmm da katar senle bi ilgisi yok CHP'li amerikan İsrail dir hedef 70 66 Yanıtla
    mehmet:
    ananmı dedi 0 0
  • KEMAL OĞUZ:
    Yahu, bir kere de güçlüden yana değil haklidan yana olun. Korkaksiniz biliyoruz da en azından siyaset bilin ve kimseye horozlanmayin katar kutar! kukla devletçikler, parası için kendilerine eyvallah edilenler! 109 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

01:11
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam’daki kilise saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
09:13
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar Besicinin kaybı çok büyük
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük
09:13
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
09:08
Bakan Şimşek’ten “Hürmüz Boğazı“ açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
09:03
İran’ın nükleer tesislerini vuran B-2’ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD’ye indi
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
08:56
Altında sürpriz hareketlilik Kimse beklemiyordu
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
08:52
Gören bir daha baktı 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 03:37:05. #7.13#
SON DAKİKA: Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.