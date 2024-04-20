Geçtiğimiz ay kanserle mücadelesini açıklayan Galler Prensesi'nin durumu hakkında cesur bir video mesaj yayımlamıştı. Geçen hafta Prens William ve Prens George, Kate'in kanser haberinden sonraki ilk kez Aston Villa maçında tezahürat yaparken görüldü. Ve Perşembe günü William, Surrey'deki bir gıda dağıtım hayır kurumunun aracı il ile ihtiyaç sahiplerine gıda dağıttı.
Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, gelişmelerin kraliyet ailesinin normal hayata dönüş yolunda olduğunu gösterdiğini söyledi. Fitzwilliams, "Kraliyetler, yaptıkları her şeyin bir şekilde mesaj içerdiğinin farkında. Bu sadece keyifli bir etkinlikte George ile görünmek değil, işlerin mümkün olduğunca normal devam ettiği yönünde bir işaret vermekti," dedi.
William, Kate'in yanında olmak ve üç çocuklarına bakmak için kraliyet görevlerinden geçici olarak çekildi. Kral Charles ve Kraliçe Camilla da bu süreçte Kate'e destek oluyorlar.
Fitzwilliams, William'ın ve Kate'in kraliyet görevlerine dönüş yolunda olduklarına dair bir mesaj gönderdiğini belirtti. William, Surplus to Supper gıda dağıtım hayır kurumunda yardım ederken Galler Prensesi'ne 'bakacağını' söz verdi. Gönüllü Rachel Candappa, Prens'e, Kral ve Kate'e yönelik iki geçmiş olsun kartı verdi. William, "Teşekkür ederim, çok naziksiniz," dedi ve Rachel'ın Kate'e iyi bakması gerektiğini söylemesi üzerine, "Bakacağım," diye söz verdi.
Kate, üç çocuğunu korumak için kanser mücadelesini açıklamayı geciktirmişti. Çocuklar ebeveynleriyle birlikteyken şok video yayımlandı. Kate'in çocukları her zaman önceliği olmuştu.
Son Dakika › Dünya › Galler Prensesi Kate'in kanserle mücadelesi sırasında Prens William ve Prens George normal hayata dönüş sinyali veriyor - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan İran-İsrail gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada "Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu krizler artarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Amsterdam Belediye Meclisi, kenti oteller için yasak bölge ilan etti ve geceleyen turist sayısını sınırlayacak. Yoğun turist akını nedeniyle kentin tarihi dokusu ve şehir sakinlerinin yaşamı olumsuz etkileniyor. Belediye, zararlı madde salımını azaltmak ve daha yaşanabilir bir şehir yaratmak amacıyla ziyaretçi sayısını azaltmayı hedefliyor. Yeni otel açılışlarına ruhsat verilmeyecek ve kentteki yatak sayısı 20 milyonun üzerine çıkamayacak.
İranlılar, ülkenin geçen hafta İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarına desteklerini ifade etmek üzere ülke çapında yürüyüşler düzenledi. Tahran'da göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar içeren pankartlar taşıyarak saldırılara desteklerini ifade etti. Benzer mitingler diğer şehirlerde de düzenlendi ve katılımcılar İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarını 'meşru savunma' olarak nitelendirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 34.000'i aştığını duyurdu. İsrail ordusunun son 24 saat içinde 42 Filistinliyi öldürdüğü ve 63 Filistinliyi yaraladığı belirtilerek, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana toplam ölü sayısının 34.012'ye, yaralı sayısının ise 76.833'e ulaştığı kaydedildi. Ağır bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi. İsrail ordusu ise, geçtiğimiz hafta 100'den fazla noktayı temizleyip imha ettiklerini ve 40'tan fazla 'teröristi' yüz yüze çatışmalarda ve hava saldırılarında etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
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