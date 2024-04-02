YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Kate Middleton'ın kanser teşhisiyle ilgili yayınlanan video spekülasyonlara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kate Middleton'ın kanser teşhisiyle ilgili yayınlanan video spekülasyonlara neden oldu

Kate Middleton\'ın kanser teşhisiyle ilgili yayınlanan video spekülasyonlara neden oldu

Kate Middleton'ın kanser olduğunu duyurduğu video, dünya gündemini meşgul ediyor. Video hakkında sahte olduğu iddiaları ve Middleton'ın sağlık durumunun şeffaf olmadığı eleştirileri ortaya çıktı. Ancak video, aslında bir 'sızıntı' olduğu ve hızla bir açıklama yapılması gerektiği teorisini destekler nitelikte. Bu durum, videoya yapay zeka ile hazırlandığına dair spekülasyonları artırdı.

02.04.2024 16:18  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kate Middleton'ın kanser olduğuna dair yayınlanan görüntüler, dünya gündemine damga vurdu. Videoyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı. Sahte olduğu iddialarıyla birlikte, Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili şeffaf olunmadığına dair eleştiriler gündemden düşmüyor. Ancak DailyMail'de yapılan bir röportaja göre, bu video arkasındaki gerçek bir sırrı ortaya koyuyor. İşte detaylar...

Kate Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı video mesajında kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve hastalık nedeniyle "koruyucu kemoterapi" tedavisi gördüğünü açıkladı. Ancak videoya ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından aslında bir "sızıntı" olduğu ve bilginin "saray dışına" sızma ihtimali nedeniyle hızlıca açıklama yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu yüzden acilen hazırlanan video ile halka duyuru yapılması amaçlandı. Ancak bu hızla hazırlanan videoda yapılan bazı hatalar, yapay zeka kullanıldığına dair spekülasyonları daha da artırdı. Sosyal medyada sağlığı ve refahıyla ilgili haftalarca süren çılgın spekülasyonların ardından Kate, bir hafta önce kanser nedeniyle kemoterapi gördüğünü doğrulayan bir video mesajı yayınladı.

42 yaşındaki prenses, karın ameliyatı sonrası yapılan testlerde kanser teşhisi konulmasının ardından yaşadığı 'büyük şok'tan bahsetti. Ayrıca videoda sesinin zaman zaman titreyerek, ailesinin yaşadığı 'inanılmaz derecede zorlu birkaç aya' dair sevenlerine önemli bilgiler verdi.

Kanserin türü belirtilmedi ancak Middleton, Şubat ayının sonlarında 'koruyucu kemoterapi' tedavisine başladı ve iyileşme umutları varlığını sürdürüyor. Prens William ve Kate, çocuklarına odaklandılar ve prensesin sağlık durumunu Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis ile hassas bir şekilde paylaşmak için zaman ayırdılar. Şubat ayında kanser teşhisi konulan Kral, gelininin tedavisi hakkındaki "cesaretinden" dolayı "gurur duyduğu" ve son birkaç haftadır yakın temas halinde kaldığı söylentiler arasında yer alıyor.

Kate Middleton, kanser teşhisinin medyaya sızma tehdidine karşı kanser olduğunu açıkladığı videoyu hızlı bir şekilde yayınlamak zorunda kaldı

Birleşik Krallık, Kate Middleton, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kate Middleton'ın kanser teşhisiyle ilgili yayınlanan video spekülasyonlara neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    17:15 Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

  • ABD'de kaçırılan genç kız polis tarafından vurularak öldürüldü
    16:56 ABD'de kaçırılan genç kız polis tarafından vurularak öldürüldü

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yaşındaki Savannah Graziano, babası tarafından kaçırıldıktan sonra polislere doğru kaçarken vurularak öldürüldü. Babası Anthony John Graziano, daha önce kızının annesini öldürmüştü. Polislerin yanlışlıkla kızı vurduğu, taktik ekipman giydiği için olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak, yayınlanan görüntülerde kızın silahsız olduğu görüldü.

  • BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Gazze saldırısını kınadı
    16:55 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınayarak, İsrail'e tüm insani yardım çalışanlarına saygı duyması ve onları koruması çağrısında bulundu. Türk, saldırının bağımsız ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

  • Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    16:53 Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

  • Muğla Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı
    16:23 Muğla Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve deniz bisikletindeki göçmenleri kurtardı. Yakalanan göçmenler ve göçmen kaçakçısı şüphelileri ise gözaltına alındı.

  • İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze'deki yardım konvoyu saldırısını soruşturacak
    16:19 İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze'deki yardım konvoyu saldırısını soruşturacak

    İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlenen saldırıyı soruşturacaklarını belirtti. Saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Katz da saldırıyı kınayarak başsağlığı diledi. Yardım kuruluşu konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusunu bilgilendirdiği ve koordinasyon sağladığı belirtildi.


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kate Middleton'ın kanser teşhisiyle ilgili yayınlanan video spekülasyonlara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement