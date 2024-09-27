Katliamcı Netanyahu\'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Bu sırada Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı. Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği görüldü. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Netanyahu konuşmasını boş salona yaptı:

Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün bu sene buraya gelmeyi planlamıyordum. Ülkem bu sene bir savaşta. Bize karşı yapılan yalanları ve iftiraları duyduktan sonra ki bazılarını buradaki kişiler yaptı. Buraya gelmemdeki sebep, halkım için konuşmak, ülkem için konuşmak, hakikati anlatmak. İsrail barış istiyor. İsrail sukunet istiyor. İsrail zamanında barış yaptı ve yine yapacak. Ancak barbar düşmanlarla karşı karşıyayız ve bizim kendimizi savunmamız gerek. Düşmanımız bizi yok etmek istiyor. Medeniyetimizi yok etmek istiyor.

"VATANDAŞLARIMIZ EVİNE DÖNENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evine dönene kadar durmayacağız. Lübnanlılara şunu söyledim; sizinle değil Hizbullah ile savaştayız. Bu yıl buraya gelmeye niyetim yoktu. Ülkem savaşta yaşam mücadelesi veriyor. Buradaki kayıtları düzeltmek için gelmeye karar verdim. İsrail barış arıyor. Suudi Arabistan'la normalleşme anlaşması 7 Ekim'deki Hamas saldırısının öncesinde çok yakındı. Ancak İsrail, İran tarafından organize edilen savaş cephelerinde kendini savunmak zorunda kaldı. İran bizi vurursa, biz de İran'ı vururuz. İran'da, İsrail'in ulaşamayacağı bir yer yok. Savaşı kazanıyoruz.

İRAN İÇİN YAPTIRIM ÇAĞRISI

İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırım uygulama çağrısı yapıyorum. İsrail, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. İsrail, Hamas'ın 40 bin üyesinin yarısından fazlasını öldürdü ya da ele geçirdi, Hamas füzelerinin yüzde 90'ını imha etti.

"HAMAS SİLAHLARI BIRAKIRSA SAVAŞ SONA ERİR"

Hamas Gazze'de iktidarda kalmaya devam ederse yeniden toparlanır ve yeniden İsrail'i vurur. Gazze'de barış içinde yaşamaya kararlı, yerel bir yönetimi desteklemeye hazırız. Hamas teslim olur, silahları bırakır, rehineleri teslim ederse savaş sona erer.

"BİZ KENDİMİZİ SAVUNUYORUZ"

Vatandaşlarımız güvenle ülkelerine dönmeden rahat etmeyeceğiz. Kuzey sınırımızda bir terör ordusunu kabul etmeyeceğiz. Savaşı Hizbullah seçti, İsrail'in bir seçim hakkı yoktu. İsrail'in dışlanmış oluşu BM için bir lekedir. Biz Gazze'de tek bir masumun ölümünü bile görmek istemiyoruz. Bu bir trajedidir. Biz kendimizi savunuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları antisemitist."