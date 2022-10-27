Papa'dan cinsel içerikli video uyarısı: İzlemeden önce bir kez daha düşünün

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolik Kilisesi'nde ilahiyat eğitimi alan öğrenciler, rahip ve rahibeleri kabulünde dijital ve sosyal medyanın kullanımına ilişkin soruları yanıtlandırdı.

"RUHU ZAYIFLATIR, ŞEYTAN ORADAN GİRER"

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan habere göre, Katoliklerin ruhani lideri, kendisinin bu dijital dünyanın insanı olmadığını ve hatta zamanında kendisine hediye gelen bir telefonu da iade ettiğini belirterek, "Bu benim dünyam değil ama siz onu dikkatle kullanmalısınız. Her şey elinizin altında. Yardım maksatlı kullanılmalı. Bu tamam. Ama bir de iyi biliyorsunuz ki dijital cinsel içerikli video diye bir şey var. Ne yazık ki bu, rahipler, rahibeler, dindarlar dahil pek çok kişinin sahip olduğu bir kusur. Bu, ruhu zayıflatır. Şeytan oradan girer. Rahiplerin kalbini zayıflatır. Sevgili kardeşlerim dikkatli olun" dedi.