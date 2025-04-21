Papa Francis aldığı radikal kararlarla hatırlanacak

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olan Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarda artan sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Papa, zatürreye bağlı komplikasyonlar sonucu Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Papa Francis, modern çağın en sıra dışı ve reformcu papalarından biri olarak hafızalarda kalacak.

LATİN AMERİKA'DAN GELEN İLK PAPA

Doğum adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 2013 yılında papalığa seçilerek birçok ilki temsil etti. Arjantin doğumlu Bergoglio, hem Güney Amerika'dan seçilen ilk Papa, hem de Cizvit tarikatından gelen ilk Papa'ydı. Ayrıca yoksulluk, eşitlik ve mütevazılık temalarını öne çıkararak daha kapsayıcı bir Katolik Kilisesi vizyonu sundu.

MÜTEVAZI YAŞAM TARZI VE SIRA DIŞI GEÇMİŞİ

Gençliğinde kimya mühendisliği eğitimi alan ve geçici işlerde çalışan Bergoglio, bir dönem gece kulübünde fedai olarak görev yaptı. Katolik Roma Kilisesi ve Vatikan Gazetesi 'L'Osservatore' papanın fedai olarak çalıştığını teyit etti. Haberde Papa'nın fedailikle başlayan kariyerine, 1958 yılına kadar kimya teknisyeni olarak devam ettiği haberde yer aldı. Papa Francesco 1958 yılından itibaren İsa Derneği olarak bilinen 'Cizvit' tarikatına üye olduğu yazıldı. Papalık saraylarında yaşamayı reddederek Vatikan'daki bir misafirhanede kalmayı tercih etti. Lüks araçlar yerine mütevazı otomobilleri tercih etmesiyle biliniyordu.

CESUR KARARLARI VE REFORMLARI

Papa Francis, geleneksel kilise kurallarına meydan okuyan çok sayıda karar aldı:

• LGBTQ+ bireyler hakkında, "Ben kimim ki yargılayayım?" ifadesiyle dünya çapında yankı uyandırdı.

• Boşanmış bireylerin komünyon almasına imkan tanıyan yaklaşımı, muhafazakâr Katolikler arasında tartışmalara yol açtı.

• 2015 yılında yayımladığı "Laudato Si" adlı çevre bildirisiyle iklim krizine karşı acil eylem çağrısında bulundu.

• Vatikan'daki mali yolsuzluklara karşı şeffaflık politikaları izledi.

• Göçmenlere destek vererek, Avrupa'daki mülteci krizine ahlaki bir bakış açısı sundu.

KADINLARIN ROLÜNÜ TARTIŞMAYA AÇTI

Kadınların kilise hiyerarşisindeki yerini yeniden düşünmeye çağıran Papa Francis, kadın diyakozluk konusunda araştırma komisyonları kurdu. Bu hamle, uzun süredir tartışılan "kadın rahip" meselesine dolaylı da olsa kapı araladı.

VEDA VE MİRAS

Papa Francis, hem sevgiyle hem de eleştirilerle anılan bir figürdü. Reformları bazı kesimlerce devrim niteliğinde görülürken, gelenekçi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Ancak kuşkusuz, Katolik Kilisesi'ni daha çağdaş sorunlara açık, daha insani bir yöne çekme çabalarıyla anılacak.