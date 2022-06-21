Kayıp ABD askerleri için Rusya'dan ilk açıklama geldi: Askerler elimizde

Ukrayna'nın Harkiv kentinde ortadan kaybolan ve günlerdir aranan ABD askerlerinin Rusya'nın elinde olduğu kesinleşti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrasında Ukrayna saflarında savaşan ABD vatandaşı 39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh, Harkiv kentindeki bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kaybolmuştu.

RUS TELEVİZYONUNDA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Kendilerinden haber alınmayan iki ABD'linin akıbeti bilinmezken, konuyla ilgili taraf devletlerden de hiçbir açıklama gelmemişti. Ancak 2 gün önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet televizyonu kayıp askerlerin görüntülerini yayınladı.

Robert Drueke Rus televizyonundan annesine mesaj gönderdi

"SADECE HAYATTA OLDUĞUMU BİLMENİ İSTİYORUM"

Görüntülerde bir odada bulunan ABD'li asker Robert Drueke, annesine bir mesaj gönderiyor. Drueke, "Anne, sadece hayatta olduğumu bilmeni istiyorum. En kısa sürede evde olmayı umuyorum. Benim için köpeğimiz Diesel'i sev. Seni seviyorum" dedi.

RUSYA'DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA: ASKERLER TUTUKLANDI

ABD tarafı ise görüntülere rağmen videoların doğrulanmadığını belirterek askerlerin Rusya'nın elinde olduğuna dair kanıt olmadığını öne sürdü. Ancak beklenen resmi açıklama Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov kayıp ABD askerlerin tutuklandığını ve resmi soruşturma altında olduğunu açıkladı.