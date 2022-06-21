Kayıp ABD askerleri için Rusya'dan ilk açıklama geldi: Askerler elimizde - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp ABD askerleri için Rusya'dan ilk açıklama geldi: Askerler elimizde

21.06.2022 11:56

Ukrayna'daki çatışmalar sırasında kaybolan 2 ABD askeri için resmi açıklama Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'li askerlerin Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atan paralı askerler olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Peskov, iki askerin 'savaş esiri' statüsünde değerlendirilmeyeceğini belirterek hukuki yolların önünü tamamen kapattı.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde ortadan kaybolan ve günlerdir aranan ABD askerlerinin Rusya'nın elinde olduğu kesinleşti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrasında Ukrayna saflarında savaşan ABD vatandaşı 39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh, Harkiv kentindeki bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kaybolmuştu.

RUS TELEVİZYONUNDA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Kendilerinden haber alınmayan iki ABD'linin akıbeti bilinmezken, konuyla ilgili taraf devletlerden de hiçbir açıklama gelmemişti. Ancak 2 gün önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet televizyonu kayıp askerlerin görüntülerini yayınladı.

Kayıp ABD askerleri için Rusya'dan ilk açıklama geldi: Askerler elimizde
Robert Drueke Rus televizyonundan annesine mesaj gönderdi

"SADECE HAYATTA OLDUĞUMU BİLMENİ İSTİYORUM"

Görüntülerde bir odada bulunan ABD'li asker Robert Drueke, annesine bir mesaj gönderiyor. Drueke, "Anne, sadece hayatta olduğumu bilmeni istiyorum. En kısa sürede evde olmayı umuyorum. Benim için köpeğimiz Diesel'i sev. Seni seviyorum" dedi.

RUSYA'DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA: ASKERLER TUTUKLANDI

ABD tarafı ise görüntülere rağmen videoların doğrulanmadığını belirterek askerlerin Rusya'nın elinde olduğuna dair kanıt olmadığını öne sürdü. Ancak beklenen resmi açıklama Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov kayıp ABD askerlerin tutuklandığını ve resmi soruşturma altında olduğunu açıkladı.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan 'İyiyim' mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan 'İyiyim' mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı

Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayıp ABD askerleri için Rusya'dan ilk açıklama geldi: Askerler elimizde - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp ABD askerleri için Rusya'dan ilk açıklama geldi: Askerler elimizde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement