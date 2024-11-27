Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu - Son Dakika
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Dünya

Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu

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Endonezya'da yaşayan bir çiftçi, 7 metrelik bir piton yılanı tarafından yutularak öldürüldü. Çiftçinin eve dönmemesi üzerine endişelenen kayınbiraderi yılanı buldu ve köylülere haber verdi. Yılanın karnı yarıldığında, çiftçinin balçıkla kaplı cesedi ortaya çıktı. Polis, olayı doğrulayarak çiftçinin piton tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Son yıllarda palmiye şekeri ve kauçuk plantasyonlarının artmasıyla insan-yılan karşılaşmalarının arttığı bildirildi.

27.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:45
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Endonezyalı bir çiftçinin trajik sonu, 7 metrelik bir piton tarafından ezilerek öldürülüp yutulmasıyla gerçekleşti. Korkunç olay, yılanın karnının yarılarak adamın cesedinin çıkarılmasıyla son buldu.

Üç çocuk babası 30 yaşındaki Peco, Salı akşamı gün batımından sonra, esmer şeker yapımında kullanılan palmiye özsuyu toplamak için plantasyona gitmişti. Peco'nun eve dönmemesi üzerine endişelenen kayınbiraderi Wawan, onu aramaya çıktı. Wawan, karnı olağandışı şekilde şişmiş bir piton gördüğünde durumun vahametini anlayıp köylülere haber verdi.

Köy yetkilileri gece yarısına doğru olay yerine ulaştı. Yılanın karnı yarıldığında, Peco'nun balçıkla kaplı cesedi ortaya çıktı. Polis, olayı doğrulayarak Peco'nun piton tarafından öldürüldüğünü açıkladı ve başka şüpheli aramadıklarını belirtti. Peco'nun eşi Dewi ve üç çocuğuna acı haber iletildi.

Sabbang Polis Şefi Ipda Jusman, "Köylülerle birlikte kurbanın cesedini yılanın midesinden çıkardık. Ceset cenaze evine götürüldü ve bugün yakılacak," açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Asya'daki büyük takımadalardan biri olan Endonezya, dünyanın en büyük pitonlarına ve timsahlarına ev sahipliği yapıyor. Geniş bakir ormanlar, bu yılanların serbestçe avlanıp büyümesine olanak sağlıyor. Son yıllarda palmiye şekeri ve kauçuk plantasyonlarının artmasıyla insan-yılan karşılaşmaları da artış gösteriyor.

Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu

Endonezya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Polis, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hasan Babacan:
    keşke ben de böyle ölsem ya efsane 1 7 Yanıtla
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