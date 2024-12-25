Kaza yapan yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Kaza yapan yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı

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Kazakistan'da düşen yolcu uçağının içerisinden görüntüler ortaya çıktı. Bir yolcu tarafından kaydedilen felaket anlarında uçaktan Kelime-i Şehadet seslerin yükseldiği duyuldu. Bir hostesin ise o anlarda, ''Herkes sakin olsun, her şey yahşi olacak'' diye anons yaptığı görüldü.

25.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:35
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Azerbaycan Havayolları'na ait 'Bakü- Grozni' seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. "Embraer 190" tipi yolcu uçağı düştükten sonra alev aldı. Yangına müdahale eden Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler 25 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

FELAKET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uçakta bulunan yolculardan biri, düşüşe geçtikleri felaket anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyaya paylaşılan video, izleyenleri dehşete düşürdü.

"HER ŞEY YAHŞİ OLACAK"

Görüntülerde, yolcuların panik içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve çığlıklar attığı duyuluyor. Bir hostesin ise o anlarda, "Herkes sakin olsun, her şey yahşi olacak" diye anons yaparak, yolcuları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Kaza yapan yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı

Kazakistan, Güncel, Gündem, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaza yapan yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Grp Hrn:
    kardeş ülkemize başsağlığı dilerim 29 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Dost ülke Kazakistan başınız sağolsun. 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    lütfen artık dronlu insan uçuşları başlasın çıksın hemen parası neyse alıcam güvenli ve seri bir şekilde yolculuk yapmak istiyorum artık ışık hızında 0 4 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    çok geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
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