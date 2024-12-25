Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı - Son Dakika
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Dünya

Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı

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Kazakistan'da düştükten sonra alev topuna dönen uçaktaki yolculardan bazılarının kurtarılma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. "Mucize" olarak nitelendirilen kurtuluş anının görüntüleri dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

25.12.2024 11:29
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Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Düşen uçakta 62'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu öğrenildi.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Dehşete düşüren kaza sonrası Kazak yetkililer uçaktaki 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Düştüğü anda alev topuna dönen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı ise saniye saniye kaydedildi.

Kazakistan\'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı

Haberler.com Özel, Kazakistan, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çil:
    maşallah öldürmeyen Allâh öldürmüyor ecelin gelse ayağın takılır düşer ölürsün 26 0 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    öldürmeyen Allah öldürmüyor 11 0 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    Rabbim kalanlara sağlık sıhhat versin 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    62+5 72 mantıklı 3 0 Yanıtla
  • Hakikat:
    Rabbimize Hamdolsun.Omru olan kullarini korumasina aliyor ve yasatiyor.Eceli gelenler oluyor. 1 0 Yanıtla
  • AYNUR OK:
    62+5 72 etmez yolcu uçakları cenaze de tasiyabiloyolar yada ucak insanların üzerine mi düştü yada devletin özel gorevindekiler uçak kayıtlarinda yer almayabilir.yada kaçak yolcu var düşme sonrasi farkedildi 0 0 Yanıtla
  • Hakan FAKI:
    Haberi yazan arkadaşı toplama öğrenmek üzere kursa gönderin 62+5=72 yazmış hahahhaha 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı - Son Dakika
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