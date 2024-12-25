Kazakistan\'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı

Dünya

Manchester United\'ın yol verdiği Altay\'a kucak açan biri var

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Düşen uçakta 62'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu öğrenildi.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Dehşete düşüren kaza sonrası Kazak yetkililer uçaktaki 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Düştüğü anda alev topuna dönen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı ise saniye saniye kaydedildi.