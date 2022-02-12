Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum

The Dating Show'da sunucu Pete Wicks ve Cici Coleman'ın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki Kazakistanlı vücut geliştirmeci Yuri Tolochko daha önce kendi kokusuyla tatmin olması nedeniyle gündeme oturmuştu. Tolochko şimdi de kendi kendine cinsel ilişkiye girmenin yollarını aramaya başladığını belirtti.
Sık sık kendi kayıtlarını izlediğini ve bundan zevk aldığını belirten Tolochko cinsel olarak en beğendiği kişinin ise yine kendisi olduğunu anlattı. Mart ayında oyuncak eşi Margo'dan ayrılma kararı alan Yuri Tolochko daha fazla yalnız kalmak istemediğini söyledi.
Tolochko, şu anda yalnız olduğunu ancak ilerleyen dönemde yeni bir oyuncak bebekle dünyaevine gireceğini belirtti. Ayrıca düğün yapmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.
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