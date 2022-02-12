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Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum - Son Dakika

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum

12.02.2022 12:07
Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum

Kazakistanlı bir vücut geliştirmeci olan Yuri Tolochko, kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini açıklayarak büyük şaşkınlık yarattı. Tolochko şu anda bunu nasıl gerçekleştirebileceği yönünde araştırmalarda bulunduğunu dile getirdi.

The Dating Show'da sunucu Pete Wicks ve Cici Coleman'ın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki Kazakistanlı vücut geliştirmeci Yuri Tolochko daha önce kendi kokusuyla tatmin olması nedeniyle gündeme oturmuştu. Tolochko şimdi de kendi kendine cinsel ilişkiye girmenin yollarını aramaya başladığını belirtti.

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen adam, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

"KENDİMİ İZLEMEKTEN ZEVK ALIYORUM"

Sık sık kendi kayıtlarını izlediğini ve bundan zevk aldığını belirten Tolochko cinsel olarak en beğendiği kişinin ise yine kendisi olduğunu anlattı. Mart ayında oyuncak eşi Margo'dan ayrılma kararı alan Yuri Tolochko daha fazla yalnız kalmak istemediğini söyledi.

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen adam, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

"YENİ BİR OYUNCAKLA EVLENEBİLİRİM"

Tolochko, şu anda yalnız olduğunu ancak ilerleyen dönemde yeni bir oyuncak bebekle dünyaevine gireceğini belirtti. Ayrıca düğün yapmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen adam, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum - Son Dakika
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