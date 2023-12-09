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Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor - Son Dakika
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Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor

İngiliz kadın Beth Tsangarides, güldüğünde, ağladığında ve bazı yiyecekleri yediğinde yüzünde yanıklar oluşuyor. 20 yaşındaki genç kadının bu durumu 15 yaşında başlamış ve doktorlar henüz kesin bir teşhis koyamamış. Postural taşikardi sendromu (PoTS) teşhisi konulan Beth, bu durum nedeniyle hareket etme sorunları, bayılma ve nöbetler yaşıyor ve çalışamaz hale gelmiş. Beth'in ev arkadaşı Sasha Hay, ona bu zor süreçte yardımcı oluyor.

Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor
09.12.2023 - 14:10,  Güncelleme: 14:15
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İngiliz kadın Beth Tsangarides, yüzündeki yanıklara neden olan ve güldüğünde, ağladığında ve bazı yiyecekleri yediğinde ortaya çıkan bir hastalıkla mücadele ediyor. 15 yaşında başlayan rahatsızlığının teşhisi, postural taşikardi sendromu (PoTS) oldu. Ancak cilt sorunları için hala resmi bir teşhis bulunmamakta, doktorlar testlere devam ediyor. Beth'in yaşadığı zorluklar, ev arkadaşı Sasha Hay tarafından destekleniyor.

Kendisine karşı alerjisi 20 olan ingilizkadın Beth Tsangarides, güldüğünde asit saldırısına uğramış gibi yüzünde yanıklar oluştu.

Beth, sadece güldüğünde değil ağladığında ve bazı yiyecekleri yediğinde derisinin önce kızardığı sonra yandığını söyledi.

Doktorların bir türlü çare bulamadığı genç kızın hastalığı 15 yaşında başladı.

Kent şehrinde yaşayan Beth'e, hastalandıktan üç yıl sonra postural taşikardi sendromu (PoTS) teşhisi konuldu.

Bazı doktorlara göre bu durum, oturmaktan veya uzanmaktan kalktıktan sonra kalp atış hızınızın çok hızlı artmasıyla ortaya çıkıyor.

Ancak cilt sorunlarının nedeni hakkında resmi bir teşhisin konulması için hala testler yapılıyor.

Her gün hareket etme sorunları, bayılma ve nöbetler nedeniyle çalışamaz hale gelen, Beth'in ev arkadaşı Sasha Hay, Beth'in zor süreçlerinde kendisine yardımcı oluyor.

Hastalığının kesin teşhisi ve tedavisi için doktorlar, testlere devam ediyor.

Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor
Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor
Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor
Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor
Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Birleşik Krallık, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisine karşı alerjisi olan kadın, güldüğünde yüzü yanıp yara oluyor - Son Dakika
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