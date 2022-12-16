Kenya'da uzun yol şoförlüğü yapan bir şahıs, cinsel ilişki için bir kadını aracına aldı. İkili ilişkiye girdikten sonra kadın dinlemek amacıyla arkada bulunan yatakta yatmaya başladı.
İkilinin ilerlediği sırada şoför aniden fren yapınca, arkada yatan kadın çıplak şekilde bir anda şoför kabinine doğru fırladı. Hem kadın hem de şoför büyük bir korku yaşadı.
Bu sırada kayıtta olan araç kamerası da meydana gelen feci olayı saniye saniye kaydetti. İkilinin yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Şoförle ilişkiye girdikten sonra arkaya geçen kadın, ani frenle çırılçıplak dışarı fırladı - Son Dakika