Şüphesinde haklı çıktı! Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında bastı

Yerel kaynaklara konuşan hoca, karısının eve gelmediği günler öğrencisinin de derslere katılmadığını fakat, eşinin ilişki yaşadığı kişinin öğrencisi olma ihtimalini düşünmediğini söyledi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP YAYINLADI

Karısını öğrencisi ile basan öğretim görevlisi, şiddet uygulamak yerine karısının ve öğrencisinin fotoğraflarını çekip internet üzerinden yayınladı. Hocanın, fotoğraflarda eşinin yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.

ŞÜPHELENİNCE TAKİBE ALDI

Hocanın eşini kendisine aldattığında şüphelendiği fakat kanıt olmadığı için eşini bir şekilde takibe aldırdığı belirtildi.