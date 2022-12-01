Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı - Son Dakika
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Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı

01.12.2022 17:43
Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı

Kenya ordusunda görevli bir subay, uzun süre görevden uzak kalmasının ardından eşine sürpriz yapmak istedi ve evine habersiz şekilde gitti. Ancak asıl sürprizi subay yaşadı. Karısını yatakta sevgilisiyle basan subay, o anları kayda aldı.

Kenya'da orduda görevli bir subay, uzun süren görevini nedeniyle evinden uzakta kaldı. Görevinin bitmesinin ardından evine dönen subay, sürpriz yapmak istemesiyle nedeniyle eşine döneceğine ilişkin bilgi vermedi.

EVE GİRİNCE KARISINI YATAKTA BASTI

Anahtarı açıp evine giren subay, içeride gördüğü manzara nedeniyle önce büyük bir şok yaşadı. Eşini sevgilisiyle yatakta basan subay, şoku atlatmasının ardından eline aldığı kemerle ikiliden durumu açıklamalarını bekledi.

KADIN DAKİKALARCA YALVARDI

Eşinin kendisini basması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, üzerine havlu aldıktan sonra eşine yalvarmaya başladı. Kadının sevgilisi de çıplak bir şekilde subaya durumu anlatmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Daha sonra eşini saçlarından sürükleyen subay, bu anları sosyal medyadan paylaştı.

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SON DAKİKA: Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı - Son Dakika
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