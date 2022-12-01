Kenya'da orduda görevli bir subay, uzun süren görevini nedeniyle evinden uzakta kaldı. Görevinin bitmesinin ardından evine dönen subay, sürpriz yapmak istemesiyle nedeniyle eşine döneceğine ilişkin bilgi vermedi.
Anahtarı açıp evine giren subay, içeride gördüğü manzara nedeniyle önce büyük bir şok yaşadı. Eşini sevgilisiyle yatakta basan subay, şoku atlatmasının ardından eline aldığı kemerle ikiliden durumu açıklamalarını bekledi.
Eşinin kendisini basması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, üzerine havlu aldıktan sonra eşine yalvarmaya başladı. Kadının sevgilisi de çıplak bir şekilde subaya durumu anlatmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Daha sonra eşini saçlarından sürükleyen subay, bu anları sosyal medyadan paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı - Son Dakika