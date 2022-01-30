Kıbrıslı Türk oyuncu ve eski moda girişimcisi Tansel Adacan, 2021 yılından itibaren kas geliştirmeye başladı. Adacan daha sonra da İngiltere'de düzenlenen Channel 4 Show programına katılarak talibini aramaya başladı.
Adacan, programda umduğunu bulamadı. Fakat programdan çıktıktan sonra mesaj kutusu hiç boş kalmadı. Hatta oyuncu, İngiliz basınına kendisine gelen bir mesaj hakkında da açıklamalarda bulundu.
Adacan, ismini açıklamadığı bir adamın sosyal medya hesabından kendisine mesaj attığını ve eşiyle, gözü önünde cinsel ilişkiye girmesi karşılığında 15 bin euro teklif ettiğini belirtti. Adacan'ın bu açıklamaları, İngiliz basınında gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › Kıbrıs Türk'ü oyuncunun itirafı gündemi salladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti - Son Dakika Dünya