Kiev'den yapılan canlı yayını sirenler böldü! Stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü - Son Dakika
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Kiev'den yapılan canlı yayını sirenler böldü! Stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü

01.03.2022 23:56

Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin 6. gününün ele alındığı programa başkent Kiev'de yankılanan siren sesleri damga vurdu. Canlı yayın sırasında Kiev'deki muhabirle gerçekleştirilen bağlantıda bir anda siren seslerinin gelmesi yayında nefeslerin kesilmesine neden olurken, stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu ve Rusya'nın Ukrayna saldırısında 6. günün ele alındığı Akıl Çemberi programına Kiev'deki siren sesleri damga vurdu.

KİEV'DEN PROGRAMA CANLI BAĞLANTI

Programda Mete Yarar, Rusya'nın saldırı planlarını anlattığı sırada muhabir Mücahit Topçu da Kiev'den programa canlı bağlantı halindeydi.

YAYINDA NEFESLER KESİLDİ

Canlı yayına bir anda siren seslerinin gelmesi üzerine yayında bir anda nefesler kesildi.

STÜDYO SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Mete Yarar, Mücahit Topçu'ya güvenli bir yere geçmesini söylerken stüdyo bir süre Kiev'deki siren sesleri nedeniyle sessizliğe gömüldü.

METE YARAR'IN HATIRASI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Siren sesinin kesilmesinden sonra Mete Yarar'ın siren sesleriyle ilgili hendek barikatlar döneminde Mardin Derik'te yaşanan ve facia ile biten bir hatırası ise tüyleri diken diken etti.

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Son Dakika Dünya Kiev'den yapılan canlı yayını sirenler böldü! Stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'den yapılan canlı yayını sirenler böldü! Stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü - Son Dakika
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